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İrfan Can Kahveci: Bundan sonra birlikte olmamız gerekiyor

İrfan Can Kahveci: Bundan sonra birlikte olmamız gerekiyor

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao maçının ardından "Tabii ki tepki oluyor, haklarıdır. Bundan sonra birlikte olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerde Mert Müldür kırmızı kart gördü. Konuk ekibin gollerini Inaki Williams kaydetti.

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu İrfan Can Kahveci, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Tepkiler hakkında konuşan İrfan, şunları dedi:

İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Taraftarımızın bazı tepkileri oldu. Uzun yıllardır burada olduğum için bunları biliyorum ama hep birlikte olmalıyız. Geçen sene de böyle bir konuşmam olmuştu.

"TABİİ Kİ TEPKİ OLUYOR, HAKLARIDIR"

Ayağa kalkmaları gerektiğini söyleyen İrfan, şu sözleri sarf etti:

Tabii ki tepki oluyor, haklarıdır. Bundan sonra birlikte olmamız gerekiyor. Önümüzde devam eden bir süreç var. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatır ve güzel günleri yaşarız.

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