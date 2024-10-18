Ünlü oyuncu Vural Çelik'in ölüm sebebi belli oldu!

Vural Çelik, dün evinde ölü olarak bulundu. Basın mensuplarına konuşan menejeri Vural Çelik'in ölüm sebebini açıklarken, Birol Güven'de cenaze detaylarını açıkladı.

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Oynadığı Seksenler ve Avrupa Yakası gibi dizilerle ekranlarda adından söz ettiren 51 yaşındaki Vural Çelik, dün evinde ölü bulunarak yakınlarını ve sanat dünyasını hüzne boğmuştu.

NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Vural Çelik'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Basın mensuplarına konuşan menajeri, "Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor." dedi. Yapılan incelemede de kalp krizi geçirdiği belirlendi.

CENAZE​ DETAYLARI BELLİ OLDU

Film yapımcısı ve senarist Birol Güven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vural Çelik'in cenazesinin 19 Ekim Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırılacağını duyurdu. Vural Çelik cenaze namazından sonra ünlü oyuncu Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

Birol Güven'in açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Vural Çelik'in cenaze detayları kesinleşti. Yarın ( 19 Ekim ) Cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra , Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir."