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Anadolu Efes, EuroLeague'de ikinci galibiyetini aldı

Anadolu Efes, EuroLeague'de ikinci galibiyetini aldı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 15 sayı geriye düştüğü maçta Olympiakos'u 91-89 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, 15 sayı geriye düştüğü maçta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 91-89 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda ikinci galibiyetini aldı. Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde kapalı gişe oynanan müsabakaya etkili başlayan Olympiakos, Vezenkov'un skorer oyunuyla ilk periyodu 23-11 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Larkin'in devreye girmesiyle toparlanan Anadolu Efes, Thompson'ın 3 sayılık basketiyle bitime 3 saniye kala farkı 1'e kadar indirdi: 41-42. Olympiakos, Dorsey'in son saniyede kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 44-41 üstün gitti.

Karşılaşmanın üçüncü periyodu dengeli geçti. Dış atışlardan Anadolu Efes Bryant, Olympiakos ise Fournier ile etkili oldu. Yunanistan ekibi, son çeyreğe 70-65 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe arka arkaya bulduğu sayılarla başlayan Olympiakos, 31. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 67-75. Oyun üstünlüğünü ele geçiren Anadolu Efes, Bryant'ın isabetli dış atışıyla 37. dakikada ilk kez skoru lehine çevirmeyi başardı: 85-82. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Tekrar geriye düşmesine rağmen Olympiakos'un hatasını iyi değerlendiren ve Larkin ile Bryant'ın kazandırdığı kritik basketlerle öne geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan 91-89 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı.

Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi'nin işbirliğiyle 11. kez hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şikel oldu. Şikel, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.

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