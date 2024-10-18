Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas heyetiyle bir araya geldi.

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İsrail'in Gazze'de katliamları devam ederken, Hamas bır yıl içinde 2 liderini şehit verdi.

İsmail Haniye'nin ardından Yahya Sinvar'ın İsrail tarafından şehit edilmesi, Filistinlilerde direnişi daha da ateşledi.

Hamas'ın mevcut heyeti, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

ESİR DEĞİŞİMİ VE ATEŞKES GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüşerek esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alınmıştır. Sayın Bakanımız, Gazze’de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağımızı ifade etmiştir. Görüşmede ayrıca, rehine/esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alınmıştır. Toplantıda, Filistinlilerarası uzlaşı süreci de değerlendirilmiştir. Sayın Bakanımız, ahiren Mısır’ın ev sahipliğinde Kahire’de gerçekleştirilen toplantıyı takdirle karşıladığını belirtmiştir. Sayın Bakanımız görüşme vesilesiyle, Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar’ın şehadetine ilişkin taziyelerini de iletmiştir.