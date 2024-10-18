Başkan Altay’dan CHP’li Özcan'a cevap: Konya size 5 numara büyük gelir!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Konya ve Yozgat’ı hedef alan ifadelerine, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan sert bir yanıt geldi.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Konya'yı hedef alan sözlerine, "Konya size 5 numara büyük gelir." diyerek cevap verdi.

ÖZCAN, KONYA VE YOZGAT'I HEDEF ALDI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından, Bolu'da çöp atan bir vatandaşa kesilen ceza hakkında yaptığı açıklamada, "Burası Yozgat değil, Konya değil kardeşim, atamazsın çöpünü!!! İlgili firmaya ve araç sahibine 14.407 TL ceza tebligatı gönderildi. Ben sizin belediye başkanınıza benzemem. Türkiye'nin en temiz şehrini kimseye kirlettirmem!!! ” sözleriyle tepki çekti.

BAŞKAN ALTAY'DAN ÖZCAN'A SERT TEPKİ

Özcan'ın bu açıklamalarına cevap veren Başkan Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolu halkına olan saygısını vurguladı, ancak Özcan'a sert eleştiriler yöneltti.

Altay, "Konya size 5 numara büyük gelir” diyerek, polemik siyasetinin şehir yönetiminde yeri olmadığını belirtti.

"KONYA SİZE 5 NUMARA BÜYÜK GELİR"

Başkan Altay'ın paylaşımı şu şekilde;

Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin.

Konya size 5 numara büyük gelir.

Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı.

İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse

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