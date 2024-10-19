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Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen soykırımcı İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor

Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen soykırımcı İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor

Soykırımcı İsrail'in kuşattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iletişimin kesilmesiyle birlikte yoğun saldırı düzenlediği belirtildi.

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Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve civarına yoğun bombalı saldırı yapılıyor.

Yerel kaynaklar, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Gazze El-Faluca bölgesinde 15 kişilik Hassuna ailesinin kaldığı evin bombalandığı ve kendilerinden bilgi alınamadığını aktardı.

Gazze'nin kuzeyindeki ambulans ve sivil savunma ekiplerinin imkan yetersizliğinden ötürü ölen ve yaralananları enkaz altından çıkaramadığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bölgeden ses kayıtlarında, şiddetli patlamaların ve İsrail ordusuna ait İHA’ların sesleri duyuluyor.

İletişim kesildi
Gazze'nin kuzeyinde iletişim ağının kesilirken Hamas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri yerinden etmek için "sistematik suç" işlendiğini vurguladı.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde "sivillere yönelik vahşice yapılan katliamların arttığı" ifade edilerek, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'nda bombardımanın yoğunlaştığı kaydedildi.

İsrail ordusu 13 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engellerken, ABD baskısı sonrası Gazze'nin kuzeyine bir miktar insani yardımın girişine izin verdi.

İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

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