Galatasaray'dan kaleci atağı! Muslera'yı unutturacak isim...

Galatasaray, Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyor. PSV kalecisi Walter Benitez'i listesine alan kulüp, şimdi de Fransız ekibi Nantes'in 25 yaşındaki kalecisi Alban Lafont'u gözüne kestirdi. Sarı-Kırmızılılar, kaleci transferini sezon sonunda gerçekleştirmeyi planlarken, uzun vadeli bir çözüm arayışında.

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Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası için hazırladığı transfer listesi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İlk olarak PSV’deki sözleşmesi sona erecek olan Walter Benitez’i gündemine alan Sarı-Kırmızılılar’ın, şimdi de Fransız ekibi forması giyen 25 yaşındaki 1.96’lık file bekçisini gözüne kestirdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası için hazırladığı transfer listesi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İlk olarak PSV’deki sözleşmesi sona erecek olan Walter Benitez’i gündemine alan Sarı-Kırmızılılar’ın, şimdi de Fransız ekibi forması giyen 25 yaşındaki 1.96’lık file bekçisini gözüne kestirdiği öğrenildi.

Kulübe önemli yıldızlar kazandıran menajer George Gardi ile çalışan Galatasaray Yönetimi, adayları ve maliyetlerini bir bir belirleyip, teknik direktör Okan Buruk’un onayına sunacak.

Galatasaray kaleci transferi konusunda çalışmaları tüm sezona yayıp, en doğru tercihi mayıs - haziran dönemlerinde renklerine bağlamayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim, PSV Eindhoven’ın kalecisi Walter Benitez olmuştu.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisiyle Galatasaray dışında Atletico Madrid de ciddi olarak ilgileniyor. Oyuncunun bonservis probleminin olmaması önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Ancak diğer taraftan 25 yaşında Galatasaray’a gelen Muslera’da olduğu gibi, kalede yıllar sürecek bir istikrar yakalamak isteyen Sarı Kırmızılılar, gelecek vadeden isimlerin de peşinde.

Alban Lafont gündemde

Gardi’nin radarına bu plan çerçevesinde giren kalecilerin başında ise Alban Lafont geliyor. Fransa Lig 1’de Nantes forması giyen 25 yaşındaki 1.96’lık Lafont, Fransa Milli Takımı’nın tüm alt yaş kategorilerinde görev aldı ve bu sezona da oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

9 milyon Euro civarında bir piyasa değerine sahip olan Fransız file bekçisi, Nantes’a 2021 yazında Fiorentina’dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alban Lafont, yaz döneminde Ajax’la uzun süren transfer görüşmeleri yapmış, ancak anlaşma bir türlü gerçekleşmemişti.

Galatasaray açısından da bu transfer çok kolay görünmüyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, vadelere yayılmış bir bonservis yatırımıyla Lafont veya o seviyede bir eldiveni kadrosuna katarak, bir kez daha kaleci konusunu uzun yıllar boyunca rafa kaldırmanın hesapları içerisinde.

Kaynak: Fanatik