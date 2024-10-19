BIST 8.794
DOLAR 34,23
EURO 37,22
ALTIN 2.995,42
HABER /  GÜNCEL

Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 00.35'te yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Kızılören ilçesi olarak belirlenen deprem, yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya paylaştı! O şahıs yakalandı
Bakan Yerlikaya paylaştı! O şahıs yakalandı
Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen soykırımcı İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor
Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen soykırımcı İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor
Galatasaray'dan kaleci atağı! Muslera'yı unutturacak isim...
Galatasaray'dan kaleci atağı! Muslera'yı unutturacak isim...
Siverek'te polise silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
Siverek'te polise silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
Anadolu Efes, EuroLeague'de ikinci galibiyetini aldı
Anadolu Efes, EuroLeague'de ikinci galibiyetini aldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
Başkan Altay’dan CHP’li Özcan'a cevap: Konya size 5 numara büyük gelir!
Başkan Altay’dan CHP’li Özcan'a cevap: Konya size 5 numara büyük gelir!
Ünlü oyuncu Vural Çelik'in ölüm sebebi belli oldu!
Ünlü oyuncu Vural Çelik'in ölüm sebebi belli oldu!
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı
Putin'den nükleer silah açıklaması: İzin vermeyeceğiz
Putin'den nükleer silah açıklaması: İzin vermeyeceğiz
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ek işe başlıyor
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ek işe başlıyor
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek sözler