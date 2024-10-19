Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 00.35'te yaşandığını bildirdi.
Merkez üssü Kızılören ilçesi olarak belirlenen deprem, yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Kızılören (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-10-19
Saat:00:35:18 TSİ
Enlem:38.21972 N
Boylam:30.08639 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/7ThRNcomzH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi