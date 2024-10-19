BIST 8.794
DOLAR 34,23
EURO 37,22
ALTIN 2.995,42
HABER /  GÜNCEL

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Buna göre, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.

Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliğine Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende ve Türkiye'nin Juba Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin'in ataması yapıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevine de İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Bakan Yerlikaya paylaştı! O şahıs yakalandı
Bakan Yerlikaya paylaştı! O şahıs yakalandı
Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen soykırımcı İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor
Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen soykırımcı İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor
Galatasaray'dan kaleci atağı! Muslera'yı unutturacak isim...
Galatasaray'dan kaleci atağı! Muslera'yı unutturacak isim...
Siverek'te polise silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
Siverek'te polise silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
Anadolu Efes, EuroLeague'de ikinci galibiyetini aldı
Anadolu Efes, EuroLeague'de ikinci galibiyetini aldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
Başkan Altay’dan CHP’li Özcan'a cevap: Konya size 5 numara büyük gelir!
Başkan Altay’dan CHP’li Özcan'a cevap: Konya size 5 numara büyük gelir!
Ünlü oyuncu Vural Çelik'in ölüm sebebi belli oldu!
Ünlü oyuncu Vural Çelik'in ölüm sebebi belli oldu!
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı
Putin'den nükleer silah açıklaması: İzin vermeyeceğiz
Putin'den nükleer silah açıklaması: İzin vermeyeceğiz
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ek işe başlıyor
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ek işe başlıyor