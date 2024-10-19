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Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası Yisrael Katz'ın skandal paylaşımına Dışişleri'nden fotoğraflı yanıt

Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası Yisrael Katz'ın skandal paylaşımına Dışişleri'nden fotoğraflı yanıt

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal bir paylaşım yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Katz'a Gazze'de işledikleri soykırımdan fotoğraflarla yanıt verdi.

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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, tepki çeken paylaşımlarına yenisi ekledi.

İsrail askerleri ile çatışarak şehit olan Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldükten sonra çekilmiş bir fotoğrafına Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyip "Tecavüzcü ve katil arkadaşın Sinvar’ı geri al" mesajıyla paylaştı.

"Soykırımcı hükümetin eli kanlı mensubu Katz"

Dışişleri Bakanlığı'nın Katz'ın rezil paylaşıma tepkisini gecikmedi. Onbirlerce kadın ve çocuğu öldüren İsrail'in katliam fotoğraflarıyla sosyal medya hesabından yanıt veren Bakanlık, "Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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