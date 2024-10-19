BIST 8.794
DOLAR 34,23
EURO 37,22
ALTIN 2.995,42
HABER /  DÜNYA

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde interneti tamamen kesti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde interneti tamamen kesti

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail ordusunun 15 gündür yoğun saldırıları ve kuşatmasına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

Abone ol

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik devam eden yoğun saldırıları gölgesinde, bölgedeki tüm internet hizmetlerinin kesintiye uğradığını duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin medyası da İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim ve internet ağlarını kestiği bilgisine yer verdi.

Filistinli yerel kaynaklar İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının birçok noktasına topçu ve hava bombardımanının devam ettiğini aktardı.

İsrail ordusu, 15 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.

İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Barzani'den PKK açıklaması: Peşmerge hat oluşturdu
Barzani'den PKK açıklaması: Peşmerge hat oluşturdu
Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşları uyardı: Sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına dikkat!
Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşları uyardı: Sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına dikkat!
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde iki hastaneyi top atışlarıyla vurdu
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde iki hastaneyi top atışlarıyla vurdu
Hizbullah İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine drone ile saldırdı
Hizbullah İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine drone ile saldırdı
Yapı Kredi, nakit yönetimi alanında Türkiye'nin en iyi bankası seçildi
Yapı Kredi, nakit yönetimi alanında Türkiye'nin en iyi bankası seçildi
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Adana'da bir genç, kızların kavgasını ayırmak istediğine bin pişman oldu
Adana'da bir genç, kızların kavgasını ayırmak istediğine bin pişman oldu
İş insanının oğlunun eline batan kıymık için ünlü özel hastane 15 bin lira istedi
İş insanının oğlunun eline batan kıymık için ünlü özel hastane 15 bin lira istedi
Hangi bakanlar değişecek? Erdoğan'nın sözleri, kulisleri hareketlendirdi! Sayı verildi...
Hangi bakanlar değişecek? Erdoğan'nın sözleri, kulisleri hareketlendirdi! Sayı verildi...
Yeniden Refah Partili bir belediye başkanı daha istifa etti
Yeniden Refah Partili bir belediye başkanı daha istifa etti
ABD, Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesini "fırsat" olarak görüyor
ABD, Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesini "fırsat" olarak görüyor
Trump'tan Yahya Sinvar açıklaması: Gazze'de barışı kolaylaştıracak
Trump'tan Yahya Sinvar açıklaması: Gazze'de barışı kolaylaştıracak