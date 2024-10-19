BIST 8.794
DOLAR 34,23
EURO 37,22
ALTIN 2.995,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da bir genç, kızların kavgasını ayırmak istediğine bin pişman oldu

Adana'da sokakta kavga eden kızları ayırmak isteyen bir kişi, olay yerine gelen kızlardan birinin dayısı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Abone ol

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle kavga eden G.Ç ve Z.B'yi, bu sırada oradan geçen Mehmet Emin C. (21) ayırmak istedi.

Olay yerine gelerek kavgaya dahil olan G.Ç'nin dayısı Ömer S. (36) tabancayla Mehmet Emin C'ye ateş etti.

Ayağından yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Ömer S. ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adileyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Tahliye' partisinde tepki çeken anlar! Dilan Polat ile Sıla Doğu dudak dudağa öpüştü
Foto Galeri 'Tahliye' partisinde tepki çeken anlar! Dilan Polat ile Sıla Doğu dudak dudağa öpüştü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İş insanının oğlunun eline batan kıymık için ünlü özel hastane 15 bin lira istedi
İş insanının oğlunun eline batan kıymık için ünlü özel hastane 15 bin lira istedi
Hangi bakanlar değişecek? Erdoğan'nın sözleri, kulisleri hareketlendirdi! Sayı verildi...
Hangi bakanlar değişecek? Erdoğan'nın sözleri, kulisleri hareketlendirdi! Sayı verildi...
Yeniden Refah Partili bir belediye başkanı daha istifa etti
Yeniden Refah Partili bir belediye başkanı daha istifa etti
ABD, Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesini "fırsat" olarak görüyor
ABD, Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesini "fırsat" olarak görüyor
Trump'tan Yahya Sinvar açıklaması: Gazze'de barışı kolaylaştıracak
Trump'tan Yahya Sinvar açıklaması: Gazze'de barışı kolaylaştıracak
Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası Yisrael Katz'ın skandal paylaşımına Dışişleri'nden fotoğraflı yanıt
Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası Yisrael Katz'ın skandal paylaşımına Dışişleri'nden fotoğraflı yanıt
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bir çocuğu İHA ile vurarak öldürdü
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bir çocuğu İHA ile vurarak öldürdü
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Bakan Yerlikaya paylaştı! O şahıs yakalandı
Bakan Yerlikaya paylaştı! O şahıs yakalandı
Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen soykırımcı İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor
Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen soykırımcı İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor