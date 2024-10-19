İş insanının oğlunun eline batan kıymık için ünlü özel hastane 15 bin lira istedi

Sabah yazarı Bülent Cankurt, ünlü iş insanı Sarp Evliyagil'in eşi Eda Evliyagil'den oğlunun eline batan kıymık için Maslak'ta götürdüğü özel hastanenin 15 bin lira istediğini yazdı. Cankurt, fiyata tepki gösteren Evliyagil'in oğlunu eczaneye götürdüğünü, 2 dakikada çıkarılan kıymık için para alınmadığını aktardı.

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Özel hastanelerin fahiş fiyat uygulamasıyla ilgil şikayetlere bir yenisi daha yaşandı.

Türkiye'nin en ünlü özel hastane gruplarından birinde yaşanan olayı Sabah gazetesinin magazin yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısnda aktardı.

Sosyetenin tanınmış simalarından Sarp Evliyagil-Eda Evliyagil çiftinin oğlunun eline batan kıymık için özel hastanenin istediği ücret "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Cankurt, herkesin şaşkına çeviren olayı yazısında paylaştı:

"Eda-Sarp Evliyagil çiftinin oğulları Can Pars'ın eline okulda kıymık batmış. Eda Hanım da, oğlunu okuldan alıp o ünlü grubun Maslak'taki hastanesinin acil servisine götürmüş.



Görevliler kayıt yaparken fiyatı da söylemiş. Eda Hanım'dan o kıymığı çıkarmak için ne kadar istemişler biliyor musunuz? Tam tamına 15 bin TL... Hali vakti oldukça yerinde olmasına rağmen Eda Hanım, tabiri caizse 'kazıklanmak' istememiş ve oğlunu bir eczaneye götürmüş.



Eczacı iki dakikada kıymığı çıkarmış ve üstelik para bile almamış. Şimdi o özel hastanenin yaptığına ne demeli! Aslında söylenecek çok şey var ama neyse..."