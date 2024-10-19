Hangi bakanlar değişecek? Erdoğan'nın sözleri, kulisleri hareketlendirdi! Sayı verildi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede değişikliğe gidilebileceğini belirtmesinin ardından Ankara kulisleri hareketlendi. Herkes kabinedeki değişikliğin nasıl olacağını merak etmeye başladı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre kabinede çok köklü bir değişiklik beklemek doğru değil. Peki kabinede kaç isim değişecek? İşte detaylar…

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AK Parti’de hem parti yönetimi hem de kabinede yapılacak değişikliklerle ilgili kulisler yeniden hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen hafta yaptığı, kabinede değişiklik olabileceğine yönelik açıklamalar, AK Parti kulislerinde en önemli gündem maddesi hâline geldi.

Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının kısa vadede bir değişiklik anlamına gelmeyeceği konuşulurken, “Eğer kabinede bir değişim olacaksa, bu kongre süreci ile paralel ilerler” değerlendirmesi yapılıyor. Ayrıca, mayısta yapılması planlanan büyük kongrede MKYK başta olmak üzere parti vitrininde dikkat çekici değişiklikler yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kurmayları ile yaptığı toplantılarda, “Partimizde çok kıymetli il başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız var. Bilgi birikimi yüksek olan arkadaşlarımızı bu süreçte değerlendirmek isterim” dediği belirtildi. Mevcut MYK üyelerinin bir bölümün tümden değişeceği, bazıların ise birimlerinin değişebileceği ifade edilirken, genel başkan yardımcılarından bazı isimlerin de kabineye kaydırılabileceği konuşuluyor.

"3-5 bakan ya değişir ya da değişmez"

Kabine kimlerin değişebileceğine ilişkin Türkiye Gazetesi'ne konuşan AK Parti kaynakları, “Çok köklü bir değişim beklemek doğru değil. 3-5 kişi ya değişir ya değişmez. Çünkü kabine ile ilgili şu anda bir problem olduğu düşünülmüyor” değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca, parti yönetim kadrolarında uzun süredir görev yapanların ‘dinlemeye’ alınması, bu durumdakilerin yerlerine genç isimlerin getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan, ihtiyaç duyulması hâlinde bazı bakanlıkların ikiye bölünmesi ve bakan yardımcılarının sayısının azaltılması da tartışılıyor.