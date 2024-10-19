'Tahliye' partisinde tepki çeken anlar! Dilan Polat ile Sıla Doğu dudak dudağa öpüştü
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‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dilan Polat'ın verdiği parti sosyal medyayı sallarken kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anlar şoke etti.
Lüks yaşantısını gözler önüne serdiği için tepki çeken Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra artık sosyal medya kullanmayacağını söylemiş ancak bunu başaramamıştı.
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Sosyal medyaya çok hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat bu kez de ailesi ve yakın arkadaşları ile tahliyesi kutladığı parti ile gündem oldu.
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Şarkılar söyleyip gece boyu dans eden Dilan Polat'ın partisine kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anlar damga vurdu.
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Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
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