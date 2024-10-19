İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde iki hastaneyi top atışlarıyla vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde ve Endonezya hastanelerini bombalarken, elektriğini kestiği Endonezya Hastanesi'nin etrafını saatlerdir tanklarla kuşatmaya devam ediyor.

Abone ol

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi'nde bulunan El-Avde Hastanesi ile Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesi'ne top atışlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun saatlerdir elektriğini keserek etrafını kuşattığı Endonezya Hastanesi'nde sağlığı elektriğe bağlı 40 hasta ve yaralının hayatının tehdit altında olduğu vurgulanan açıklamada, askerlerin sağlık ekiplerini de tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tanklarının, Endonezya Hastanesi'ni sabah erken saatlerinde kuşatarak saldırı başlattığı belirtilerek, açılan tank atışları sonucunda jeneratörlerin devre dışı kaldığı ifade edildi.

Tankların hastanenin ikinci ve üçüncü katlarını bombaladığı, duvarının bir kısmının yıkıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail güçlerinin hastanenin çevresinde hareket eden herkesi hedef aldığı aktarıldı.

Aşırı bir korku ve endişe durumu var

Endonezya Hastanesi Müdürü Doktor Mervan es-Sultan da yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının hastanenin önüne gelerek hastaneyi her taraftan kuşattığını belirtti.

İsrail güçlerinin şafak vakti hastanenin üzerine ve içine çok sayıda aydınlatma fişeği attığını ve sağlık personeli ile hastaların şu anda aşırı bir korku ve endişe durumunda olduğunu vurgulayan Sultan, şu ifadelere yer verdi:

"İşgalci İsrail hastanenin elektriğini kesti. İsrail güçlerinin bölgede bulunması nedeniyle tekrar bağlayamıyoruz. Tedavi görenler dışında 10'u oksijene bağlı 40 yaralı var. Hastalarımız, elektrik kesintisinin devam etmesi durumunda kasten öldürülme riskiyle karşı karşıya. İşgal, sağlık sistemini yok edip, bunu da bir baskı aracı olarak kullanarak kuzeydeki insanları zorla göç etmeye zorluyor."

El-Avde Hastanesine top atışlarıyla saldırı yapıldı

El-Avde Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarının aktardığı bilgiye göre de İsrail ordusuna ait tanklar hastanenin üst katlarını top atışlarıyla hedef aldı.

Saldırıda sağlık ekiplerinden yaralananlar oldu.

Kaynaklar ayrıca, İsrail tankları ve insansız hava araçlarının hastane çevresine yoğun şekilde saldırı düzenlediğini, hastane yakınındaki çok sayıda hedefi de bombaladığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeniden kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim'de, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin boşaltılmasını talep ettiğini, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda "öldürme, yıkım ve tutuklama" tehditleri savurduğunu açıklamıştı.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastanenin tahliye edilmesi yönündeki uyarısını, "sürgün planını uygulamaya yönelik suç teşebbüsü" olarak nitelendirmişti.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma yönündeki tehditlerini kesinlikle reddettiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 500 Filistinli öldü, 99 bin 546 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.