Özgür Özel’den 'yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen CHP’li hakkında açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "yenidoğan çetesi" soruşturmasında CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın adının geçmesine ilişkin olarak, "Bu işin içinde, içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir" dedi.

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma kamuoyunu derinden sarstı.

22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın adının da geçtiği ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Partisince düzenlenen "Eğitim Zirvesi" programında konuşan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Memlekette güvende olan hiçbir şey yok"

"Memlekette çocuk okutuyorsun, güvende değil. Üniversiteye gidiyor, güvende değil. Evleniyor, boşanıyor, güvende değil. Takip ediliyor, polise gidiyor, savcıya gidiyor, güvende değil. Maalesef yeni doğuyor, güvende değil. Hatta ve hatta insanlar ‘Bu ülkeye çocuk mu doğrulur?’ deyip çocuk sahibi olmuyor, gidiyor kedi sahipleniyor; o bile güvende değil. Memlekette güvende olan hiçbir şey yok. Sadece özel okul sahibinin sermayesi güvende. Özel hastane sahibinin yatı, Mercedes’i güvende. Ona bir hal geldiğinde gece yarısı devrede arkadaşlar."

"Onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir"

İletişim Başkanlığı’ndan iktidara yakın medyaya ‘Bu işin içinde DEM’li var, CHP’li belediye meclis üyesi var’ haberleri pompalanıyor. Çok arayacaksanız, son lafı başta söyleyeyim; bu işin içinde, içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir.