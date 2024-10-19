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Netanyahu konutuna düzenlenen drone saldırılmasıyla ilgili konuştu

Netanyahu konutuna düzenlenen drone saldırılmasıyla ilgili konuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyinde konutuna düzenlenen İHA saldırısına karşılık "hiçbir şeyin kendilerini caydıramayacağını" belirtti.

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Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajında, İsrail askerleriyle iki gün önce Gazze'de girdiği çatışmada öldürülen Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın kaybıyla övünerek, "İran'ın bölgedeki diğer vekilleriyle savaşmaya devam edeceklerini ve bu savaşı kazanacaklarını" söyledi.

Görüntüyü kaydeden kişinin "Herhangi bir şey sizi caydırabilir mi?" sorusunu Netanyahu, "Hayır, hiçbir şey bizi caydıramaz. Zafere kadar devam edeceğiz." ifadesiyle yanıtladı.

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı ve yaralanan olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan hanesinin görüntüsünün uyumuna dikkat çekmişti.

Hizbullah'tan henüz Netanyahu'nun konutunu hedef alan İHA saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.

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