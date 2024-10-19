BIST 8.794
DOLAR 34,23
EURO 37,22
ALTIN 2.995,42
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama var

Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama var

Kahramamaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 10,53 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bakan Yerlikaya: An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına hemen başladığını bildirdi.

Çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Tahliye' partisinde tepki çeken anlar! Dilan Polat ile Sıla Doğu dudak dudağa öpüştü
Foto Galeri 'Tahliye' partisinde tepki çeken anlar! Dilan Polat ile Sıla Doğu dudak dudağa öpüştü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Tunç: "Darbecilerin yazdırmış olması bile anayasayı değiştirmek için yeterli bir sebeptir"
Bakan Tunç: "Darbecilerin yazdırmış olması bile anayasayı değiştirmek için yeterli bir sebeptir"
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
Sakarya'da kestane toplarken kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
Sakarya'da kestane toplarken kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
ABD'nin sıkı müttefiki İngiltere'den Çin'e: Aramızda demir perde olmamalı
ABD'nin sıkı müttefiki İngiltere'den Çin'e: Aramızda demir perde olmamalı
Özgür Özel’den 'yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen CHP’li hakkında açıklama
Özgür Özel’den 'yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen CHP’li hakkında açıklama
Bakan Yerlikaya'dan şantaja uğradığını iddia eden üniversiteli gençle ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya'dan şantaja uğradığını iddia eden üniversiteli gençle ilgili açıklama
"Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında kronolojik sıralama!
"Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında kronolojik sıralama!
Fatura, fiş vermeyen de almayan da artırımlı ceza ödeyecek! 100 bin liraya kadar çıkıyor
Fatura, fiş vermeyen de almayan da artırımlı ceza ödeyecek! 100 bin liraya kadar çıkıyor
Abdulkadir Uraloğlu'ndan deprem bölgesinde yapılan yollara ilişkin açıklama
Abdulkadir Uraloğlu'ndan deprem bölgesinde yapılan yollara ilişkin açıklama
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla kamera karşısına geçti! "Savaşın tüm bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı"
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla kamera karşısına geçti! "Savaşın tüm bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "yenidoğan çetesi" açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "yenidoğan çetesi" açıklaması
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde interneti tamamen kesti
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde interneti tamamen kesti