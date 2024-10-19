Trabzonspor-Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında milli ara dönüşünde Trabzonspor ve Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor - Başakşehir mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan çimen ve Osman Gökhan Bilir üstleniyor.
Trabzonspor - Başakşehir maçı 19 Ekim cumartesi günü saat 16:00’da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR (0-0 ) CANLI SKOR
-Mücadelede ilk yarı oynanıyor.
İki takımın 11'leri
Trabzonspor: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Ozan Tufan, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Dragus, Malheiro, Banza
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Crespo, Kemen, Serdar, Piatek
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir ise 14 puanla haftaya 5. sırada girdi.
Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.