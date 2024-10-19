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Trabzonspor-Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor-Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında milli ara dönüşünde Trabzonspor ve Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor - Başakşehir mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan çimen ve Osman Gökhan Bilir üstleniyor.

Trabzonspor - Başakşehir maçı 19 Ekim cumartesi günü saat 16:00’da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR (0-0 ) CANLI SKOR

-Mücadelede ilk yarı oynanıyor.

İki takımın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Ozan Tufan, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Dragus, Malheiro, Banza

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Crespo, Kemen, Serdar, Piatek

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir ise 14 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

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