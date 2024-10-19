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Fenerbahçe için dev proje! Acun Ilıcalı, Rihanna ile bombayı patlatıyor: Kulübün kasası dolacak

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Fenerbahçe için dev proje! Acun Ilıcalı, Rihanna ile bombayı patlatıyor: Kulübün kasası dolacak

Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, büyük bir gelir projesine hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ile sürpriz yapmak istiyor.

Fenerbahçe için dev proje! Acun Ilıcalı, Rihanna ile bombayı patlatıyor: Kulübün kasası dolacak

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde atılacak imzalar daha şimdiden heyecanla beklenirken, Asbaşkan Acun Ilıcalı önderliğinde yönetim bambaşka bir alanda çok büyük bir bomba patlattı.

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Fenerbahçe için dev proje! Acun Ilıcalı, Rihanna ile bombayı patlatıyor: Kulübün kasası dolacak

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve eşi As Soon As Possible Rocky (ASAP Rocky) ile çok önemli bir tanıtım anlaşması yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe için dev proje! Acun Ilıcalı, Rihanna ile bombayı patlatıyor: Kulübün kasası dolacak

Bu anlaşma çerçevesinde Rihanna ile eşi ASAP Rocky, Ülker Stadı’dan Sarı Lacivertliler’in maçlarını izlemeye gelecek.

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Fenerbahçe için dev proje! Acun Ilıcalı, Rihanna ile bombayı patlatıyor: Kulübün kasası dolacak

Formalı paylaşım

Dünyaca ünlü çift ayrıca Fenerbahçe formalı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

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