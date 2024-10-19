Fenerbahçe için dev proje! Acun Ilıcalı, Rihanna ile bombayı patlatıyor: Kulübün kasası dolacak
Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, büyük bir gelir projesine hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ile sürpriz yapmak istiyor.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde atılacak imzalar daha şimdiden heyecanla beklenirken, Asbaşkan Acun Ilıcalı önderliğinde yönetim bambaşka bir alanda çok büyük bir bomba patlattı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve eşi As Soon As Possible Rocky (ASAP Rocky) ile çok önemli bir tanıtım anlaşması yapmaya hazırlanıyor.
Bu anlaşma çerçevesinde Rihanna ile eşi ASAP Rocky, Ülker Stadı’dan Sarı Lacivertliler’in maçlarını izlemeye gelecek.
Formalı paylaşım
Dünyaca ünlü çift ayrıca Fenerbahçe formalı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak.