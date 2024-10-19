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Kayserispor ile Gaziantep FK puanları paylaştı

Kayserispor ile Gaziantep FK puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bellona Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.

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3. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışında, ceza sahasına gönderilen topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasının hemen dışında topu önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

22. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu'nun yerden pasında, ceza sahasında Okereke meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

24. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Gaziantep FK ceza sahasında rakibinden topu kapan Cardoso'nun ortasında, Bao Morte'nin kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

34. dakikada Cardoso'nun ceza sahasına ortasında arka direkte Mane kafayla Bahoken'e pasını verdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, kaleci iki hamlede topa sahip oldu.

45+1. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Sol kanatta Ndiaye'den aldığı pasla ceza sahasına giren Kozlowski'nin yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

57. dakikada Kayserispor skoru 2-2 yaptı. Nazon'un topuk pası ile ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Yan hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda, VAR incelemesinin ardından hakem gol kararı verdi.

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bourabia'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte bulunan Mane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

89. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta, Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.

 Bellona Kayserispor: 2 - Gaziantep FK: 2
Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın

Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 46 Bourabia), Boa Morte (Dk. 77 Ackah), Cardoso, Mane (Dk. 88 Ramazan Civelek), Bahoken (Dk. 46 Nazon)

Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Ömürcan Artan), Viana, Saborit, Sorescu (Dk. 85 Kenan Kodro), Kozlowski (Dk. 90+1 Arda Kızıldağ), Ndiaye, Lungoyi (Dk. 68 Mustafa Eskihellaç), Maxim (Dk. 68 Furkan Soyalp), Okereke

Goller: Dk. 22 Okereke Dk. 45+1 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 24 Boa Morte, Dk. 57 Cardoso (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Attamah, Dk. 35 Ali Karimi, Dk. 74 Boa Morte (Bellona Kayserispor), Dk. 26 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

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