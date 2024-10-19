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Antalyaspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Antalyaspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalyaspor 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)

Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio.

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Yunus, Sallai, Mertens, Icardi

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