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Erdoğan, Bakan Tunç ve Bakan Memişoğlu'nu kabul etti

Erdoğan, Bakan Tunç ve Bakan Memişoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, para için bebekleri yoğun bakımda tutup ölümlerine sebep olan yenidoğan çetesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgi aldı.

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Türkiye Yenidoğanlar Çetesi'ni konuşurken Dolmabahçe'den sıcak bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı, Adalet ve Sağlık bakanlarından bilgi aldı.

"Yakından takip ettiği konularla ilgili bilgi aldı"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili Bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı." ifadelerine yer verdi.

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