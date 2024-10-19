Milli Savunma Bakanlığı'ndan beğeni yağmuruna tutulan paylaşım geldi

Kahraman Mehmetçik'in zorlu şartlarda devam ettirdiği vatan nöbetiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir paylaşım geldi. Yayınlanan kare kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Hayatlarını vatanlarına adayan kahraman askerler, yurdun geçtiği her zor dönemde varlığını hissettirerek gönüllere dokunuyor.

Depremde, selde, her türlü zorlukta kahraman askerlerimiz vatandaşının yanında yer almaya devam ediyor.

Mehmetçik, vatan sınırının her köşesinde teröristlere göz açtırmadan operasyonlarını sürdürüyor.

TSK'NIN GÖZDE UNSURLARI

Amfibi Hücum Timleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözde unsurları arasında yer alıyor.

Bu askerler, hem karada hem de suda görev yapabilirken, yurt içi ve dışında önemli görevler üstleniyor.

MSB PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı kahraman askerlerimizin faaliyetlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"VATAN İÇİN ÇARPAN YÜREKLER DEĞİŞMEZ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından eğitimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yer değişir, zaman değişir, vatan ve millet için çarpan yürekler değişmez!

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Öte yandan MSB'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf karesi, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o kare...