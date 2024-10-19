BIST 8.794
DOLAR 34,23
EURO 37,22
ALTIN 2.995,42
HABER /  EKONOMİ

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Milyonlarca araç sahibi benzin ve motorin fiyatlarını merakla takip ediyor. Son yapılan açıklamaya göre, benzin fiyatlarında 1 lira 87 kuruşluk, motorin fiyatlarında ise 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.

Abone ol

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu seferki gelişme, araç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM

Sektör kaynaklarına göre benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.

BÜYÜK İNDİRİM

Yapılan değişiklikle birlikte benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.

LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 44.69 TL

İstanbul (Anadolu): 44.57 TL

Ankara: 45.09 TL

İzmir: 45.54 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 43.54 TL

İstanbul (Anadolu): 43.47 TL

Ankara: 44.07 TL

İzmir: 44.57 TL

LPG

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL

İstanbul (Anadolu): 24.59 TL

Ankara: 25.14 TL

İzmir: 25.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa maçı öncesi sakatlık şoku! Ismail Jacobs oyuna devam edemedi
Avrupa maçı öncesi sakatlık şoku! Ismail Jacobs oyuna devam edemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve BM Netanyahu'nun elinde oyuncak oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve BM Netanyahu'nun elinde oyuncak oldu
Erdoğan, Bakan Tunç ve Bakan Memişoğlu'nu kabul etti
Erdoğan, Bakan Tunç ve Bakan Memişoğlu'nu kabul etti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan beğeni yağmuruna tutulan paylaşım geldi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan beğeni yağmuruna tutulan paylaşım geldi
Galatasaray, Antalyaspor’u 3-0'lık skorla mağlup etti
Galatasaray, Antalyaspor’u 3-0'lık skorla mağlup etti
Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike'ta şampiyon oldu
Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike'ta şampiyon oldu
Scholz'un 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net cevap
Scholz'un 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net cevap
Trabzonspor, Başakşehir'i Edin Visca'nın golüyle mağlup etti
Trabzonspor, Başakşehir'i Edin Visca'nın golüyle mağlup etti
Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu istifa etti
Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu istifa etti
Kayserispor ile Gaziantep FK puanları paylaştı
Kayserispor ile Gaziantep FK puanları paylaştı
Prof. Dr. Fuat Keyman son yolcuğuna uğurlandı cenaze törenine kimler katıldı?
Prof. Dr. Fuat Keyman son yolcuğuna uğurlandı cenaze törenine kimler katıldı?
Netanyahu konutuna düzenlenen drone saldırılmasıyla ilgili konuştu
Netanyahu konutuna düzenlenen drone saldırılmasıyla ilgili konuştu