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Netanyahu'dan suikast açıklaması: İran acı bir hata yaptı

Netanyahu'dan suikast açıklaması: İran acı bir hata yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Caesarea'daki evine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün bana ve eşime suikast düzenlemeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı” dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Caesarea'daki evine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"İRAN AJANLARI ACI BİR HATA YAPTI"

Netanyahu açıklamasında saldırının İran tarafından yapıldığını iddia ederek, “Bugün bana ve eşime suikast düzenlemeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı. Saldırı beni savaşı sürdürmekten caydırmayacak ve İsraillilere zarar veren herkes ağır bir bedel ödeyecek” dedi.

Gazze Şeridinde ve Lübnan’da saldırıların devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, “Gazze'den esirlerimizi ve kuzeydeki sakinlerimizi geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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