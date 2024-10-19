İsrail'i zora sokan operasyon: Büyük zayiat verdirildi

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyini 15 gündür abluka ve yoğun saldırı altında tutan katil İsrail askerleri ile askeri araçlarını hedef alındığı ve İsrail ordusunun büyük zayiat verdiğini duyurdu.

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında Serdah istasyonu yakınlarında İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı ile bir D9 buldozerinin vurulduğu ifade edildi.

KATİL ORDUSU BÜYÜK ZAYİAT VERDİ

Aynı mevkide bir İsrail piyade birliğiyle çatışmaya girildiği, "el bombaları ve hafif silahlarla düşman safına zayiat verdirildiği" belirtildi.

Operasyonlar sonucunda hedef alınan İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Cibaliya Kampı'nın batısındaki El-Faluca bölgesinde de İsrail'e ait bir Merkava tankı ile bir buldozerin "Yasin 105" füzeleriyle hedef alındığı kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinlinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirmişti.