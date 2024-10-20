Yenidoğan skandalına karışan hastane hakkında olay iddia! İlk kez açıklıyorum dedi duyurdu

Yenidoğan Çetesi skandalı Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Siyasiler de konuyla ilgili olarak birçok açıklama yapıp değerlendirmelerde bulunuyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. 'İlk kez söylüyorum' diyerek Yenidoğan skandalının içindeki Şafak Hastanesi ile ilgili bir iddiada bulunan Başarır, "SGK bunun ilişkisini kesmiş. Ticaret Mahkemesi'nden konkordato tedbir kararı almış, paraları oradan almaya devam etmiş" dedi.

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Yenidoğan Çetesi'nin İstanbul’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nin bazı çalışanlarıyla ortak hareket ederek acil sağlık durumu olan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettiği, bundan haksız kazanç sağladığı ve bazı bebeklerin ölümlerine sebebiyet vermesi herkesin tepkisini çekti.

22 kişi tutuklanmıştı

Başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheliden 22'si tutuklamıştı. Eylül ayında Bağcılar Özel Şafak Hastanesi’nin faaliyeti askıya alındı. Daha sonra ise skandala karışan; Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan 'Yenidoğan Çetesi' skandalıyla ilgili olarak siyasiler de açıklamalarda bulunuyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da konuyla ilgili olarak Halk TV'de katıldığı programında değerlendirmelerde bulundu.

'Kafana sıkarız' diyor. 'Çok kolay' diyor

Gizli soruşturmaya dikkat çeken Başarır, "Bununla ilgili bir yıl boyunca gizli bir soruşturma yönetiliyor. Kimsenin haberi yok, savcı bunu yürütüyor. Elebaşı savcıyı tehdit ediyor, 'Kafana sıkarız' diyor. 'Çok kolay' diyor. Oradan sonra bir şey daha öğreniyoruz" dedi.

İlk kez söylüyorum bunu

Skandala karışan Şafak Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başarır, "Mesela bu hastanelerden en mimlisi Şafak Hastanesi. SGK bunun şifresini iptal etmiş ilişkisini kesmiş. O ticaret mahkemesinden konkordato tedbir kararı almış paraları oradan almaya devam etmiş. Nasıl alabiliyor? İlk kez söylüyorum bunu" ifadelerini kullandı.