'Yenidoğan' soruşturmasında ismi geçiyordu! CHP'li meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz istifa etti

Türkiye'de, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'yenidoğan çetesi' skandalı büyük tepki çekti.

Soruşturmada adı geçen Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz, CHP'den istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyesi Yılmaz'ın dilekçesini CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na sunduğu öğrenildi.

Odatv'de yer alan habere göre, Yılmaz dilekçesinde, "Sürecin siyasallaştırılmaması adına mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partiden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel yaptığı açıklamada "Son lafı baştan söyleyeyim. Bu işin içinde, içinde değil 10 kilometre kenarında bir tane Cumhuriyet Halk Partili varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda. " ifadelerini kullanmıştı.