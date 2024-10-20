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Feribot iskelesi çöktü! Çok sayıda kişi denize düştü, ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Feribot iskelesi çöktü! Çok sayıda kişi denize düştü, ölenler var

 ABD'nin Georgia eyaletinde feribot iskelesindeki çökme sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yerel polis,  Sapelo Adası'nda Gullah-Geechee adlı bölge halkının sonbahar festivali için toplandığı etkinlikte, rıhtıma yanaşan bir feribotun asma iskelesinde çökme yaşandığını ve çok sayıda kişinin denize düştüğünü kaydetti.

Kaza nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı, arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyduğunu ve olayı yakından takip ettiğini bildirdi.

ABD
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