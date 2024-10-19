Okan Buruk kötü haberi kendisi duyurdu: Oynaması zor

Süper Lig'de Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, Jakobs'un durumu ile ilgili de konuştu.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla geçti.

Sarı kırmızılıların gollerini Mauro Icardi (2) ve Victor Osimhen kaydetti. Ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray puanını 25 yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından galibiyeti beIN SPORTS mikrofonlarına değerlendirdi.

"2000 YILINI TEKRARLAMAK İSTİYORUZ"

"Mutluyum. Hem doğum günüm hem çok güzel maç oldu. 3 puan 3 gol, deplasmanda galibiyet rekorunu kırdık." ifadeleri ile konuşmasına başlayan Buruk, "3 gollük ortalamayı devam ettirdik. Oyuncuların duyguları çok önemli. Dünya çapında önemli oyuncular. Onlarla çalışmak, Galatasaray formasını onların üzerinde görmek gurur veriyor. Galatasaraylıyım, Galatasaray altyapısında yetiştim. Bütün oyuncularıma teşekkür ederim. Burada çok mutluyum. Bu mutlulukta onların çok büyük payı var. 2 senedir şampiyonluk yaşıyoruz. Bunda katkısı olan yöneticilerimiz, eski yöneticilerimiz ve oyuncularıma teşekkür ediyorum. 2000 yılında Galatasaray 2 kupa kazandı. Tekrarlamak istiyoruz. Hem ligde hem Avrupa'da başarılı olmayı oyuncularımdan bekliyorum." dedi.

"ELFSBORG MAÇINDA JAKOBS'UN OYNAMASI ZOR"

Icardi'ye de ayrı olarak değinen başarılı teknik adam, şu sözlerle konuşmasını noktaladı:

"Oyunun içerisinde iyi işler yaptık. Icardi'yi hiçbir zaman tartışmaya açmıyorum. Takıma yaptığı liderlik, rakip takıma hissettirdiği psikojik baskı. Gol atıp atmaması önemli değil, sahadaki varlığı çok değerli. Onun aidiyeti çok önemli. Oyuncularımıza sahip çıkmamız, emeklerine saygı duymamız gerekiyor. Futbolun içerisinde bazen iyi olursunuz bazen kötü olursunuz. Oyunun içerisinde hep yüzde 100'ünü veriyor. Osimhen'i kısa bir süre kullandık. Gol sayılmasaydı çok üzülürdüm. Avrupa'da ses getirecek bir gol. Türkiye Ligi'nin kalitesini Avrupa'da göstermemiz gerekiyor. Batshuayi girdi, elinden gelenin fazlasını yaptı. Oynatamadığımız oyuncularımız oldu. Nelsson yine takımın önemli parçalarından biri olacak. Jakobs adelesinde sertlik hissetti. MR'dan sonra göreceğiz. Gözüken Elfsborg maçında oynaması zor ama Beşiktaş maçında oynayabilir. Önemli bir oyuncu. Bugün Berkan çok iyi oynadı."