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Yenidoğan çetesi mağduru baba konuştu: "Çocuğumun göğsünde kan izi vardı!"

Yenidoğan çetesi mağduru baba konuştu: "Çocuğumun göğsünde kan izi vardı!"

Yenidoğan çetesi mağduru baba Ozan Öztürk tv100’e konuştu. Baba Öztürk eşinin ikiz bebek doğumu yaptığını ve erkek olan çocuğunun hayatını kaybettiğini anlatırken, "Çocuğumun cansız bedenini görmeye gittiğimde göğsünün üzerinde kan izi, 3-4 tane iğne izinin olduğunu gördüm. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

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 Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında Türkiye’nin günlerdir konuştuğu ‘Yenidoğan Çetesi’ olayı ele alındı. Yenidoğan çetesi mağduru baba Ozan Öztürk tv100’e bağlanarak yaşadıklarını anlattı. 

“Özel Reyap Hastanesi’nin mağdurlarından biriyiz”

Baba Öztürk eşinin 2019 yılında ikiz bebek doğumu yaptığını ve erkek olan çocuğunun hayatını kaybettiğini dile getirerek şu ifadelere yer verdi; “Özel Reyap Hastanesi’nin mağdurlarından biriyiz. Doğum sonrası her şeyin normal olduğunu çocuklarımın sağlıklı olduğunu söylediler. Ama gözümün önünde iki çocuğumuzu da küveze alıp yoğun bakım ünitesine götürdüler.

"11 gün sonra zor bela kızımızı aldık"

Yenidoğan Doktoru Fırat Sarı isimli şahıstan çocuklarımın erkek olanını gözümün önünde entübe edildiğini öğrendim. Akciğer yetmezliği nedeniyle olduğu söylendi. Kızıma hiç bir cihaz kullanmadılar entübe etmediler sadece oğlum kötü olduğu önlem için için tutuyoruz dediler bu 11 gün devam etti. Biz 11 gün sonra zor bela imza karşılığında kızımızı aldık eve getirdik ama oğlumuz için aynı şey olmadı. 

Doktor Fırat Sarı bizi çok güzel kandırdı bu süre zarfında. Kendini iyi niyetli olarak gösterdi. Güzel bilgiler verdi. Bir gün çocuğum iyiydi ikinci gün kötü. 1 haftada çıkartacaklardı ama 2 hafta daha tutmamız lazım dedi. Ben itiraz edince durumu iyi gidiyor dedi 5-6 saat tutuklarını ama dayanamadığını söyledi ben çıkarmak istediğimde de 24 günlük süreçte bu sefer de çocuğumun hiçbir şekilde cihazdan ayrılamayacağını sorumluluk kabul etmeyeceğini çıkarmak istersek yoğun bakım parası ödememiz gerektiğini söyleyerek bizi kandırdı. Diğer evladım çok şükür hayatta. Hayatını kaybeden oğlum 24’üncü günün sonundan vefat etti. 

"Sürekli uyutuyorlardı"

Sağlıklı olduğunu düşünüyordum. Benim çocuğum çok güçlüydü. Sürekli görsem uyutuyorlardı. Ne zaman camdan baksam bana bakıp gülümsüyordu. Hortumu çıkartmak istiyordu sanki farkındaymış gibi. 

"Doğal bir ölüm olduğunu sanıyorduk"

Şikayette bulunmadık çünkü biz bunun doğal bir ölüm olduğunu düşündük ki bizi bu şekilde bilgilendirdiler. Kanda enfeksiyon var gibi cümleler kuruyorlardı. Başka aileler ile de iletişimdeyim. Hastanenin kuruluşundan itibaren olan bir olay bile olabilir. Ben son 2-3 gündür şüphelenmeye başlamıştım. 

"Çocuğumun göğsünde iğne izi vardı"

Çocuğumun cansız bedenini görmeye gittiğimde göğsünün üzerinde kan izi, 3-4 tane iğne izinin olduğunu gördüm. Bu işin peşini bırakmayacağım. "

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