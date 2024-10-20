Mustafa Sandal'dan Sağlık Bakanı'na 'istifa' çağrısı

Şarkıcı Mustafa Sandal, 'Yenidoğan çetesi' skandalına sessiz kalmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Sandal, “Yapamıyorsan da istifa edeceksin, o koltuğu meşgul etmeyeceksin!” ifadelerine yer verdi.

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Yenidoğan çetesi skandalıyla ilgili bir tepki de Sanatçı Mustafa Sandal’dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sert eleştirilerde bulunan Sandal, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin en büyük skandalı patlamış, bebekler para için öldürülmüş, Sağlık Bakanı 'Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle meşgul ediliyor' diyor. Meşgul değil, ana konumuz bu! Biraz da siz meşgul olun da hala açık olan o hastaneler kapatılsın! Yapamıyorsan da istifa edeceksin, o koltuğu 'meşgul' etmeyeceksin!"