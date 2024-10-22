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Yeni Asya Gazetesi'nden Kazım Güleçyüz'ü kahreden Fetullah Gülen haberi! 250 şehidimizi görememiş!

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ABD’de kaldırıldığı hastanede öldü. Gülen'in ölümü sonrası çeşitli paylaşımlar yapıldı. Hepsini ve daha fazlasını gazeteci Hadi Özışık değerlendirdi.

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Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in yasını tuttu.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ABD’de kaldırıldığı hastanede öldü. Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, örgütün başındaki Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ayrıca Cübbeli Ahmet Hoca X hesabından "FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölüm haberini büyük bir memnûniyetle öğrenmiş bulunmaktayım" şeklinde bir mesaj yayınladı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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