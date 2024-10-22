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Samsun'da acı olay! Nefes borusuna fıstık kaçan çocuk kurtarılamadı!

Samsun'da acı olay! Nefes borusuna fıstık kaçan çocuk kurtarılamadı!

Samsun'da kardeşiyle birlikte yemek yiyen 2 yaşındaki bir kız çocuğu, yediği fıstığın nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

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Samsun'da acı bir olay yaşandı. Olayda, 2 yaşındaki çocuk nefes borusuna fıstık kaçması sonucu kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde ikiz kardeşi Ecem ile birlikte yemek yiyen 2 yaşındaki Defne Kayadibi, yediği fıstığın nefes borusuna kaçması sonucu nefes zorluğu çekip morarmaya başladı. Aile fertleri sağlıkçı olan komşularından yardım istedi. Eve gelen sağlık çalışanı çocuğun nefes borusundaki fıstığı, yaptığı 'Heimlich manevrası' sonrası çıkarmayı başardı. Ailesinin aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesine kaldırılan Defne Kayadibi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kayadibi'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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