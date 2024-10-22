Terörist başı FETÖ'cü Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu!

Darbe girişiminin bir numaralı sanığı olarak gıyabında yargılanan ve ABD'de kaldırıldığı hastanede ölen FETÖ lideri Fethullah Gülen'in cenaze bilgilerini, FETÖ'den yargılanan firari Adem Yavuz Arslan paylaştı. Arslan Gülen'in çarşamba veya perşembe günü Pensilvanya'da "kestane" olarak adlandırılan malikanenin kamp alanına gömüleceğini söylerken cenazesinin Türkiye'ye getirilme ihtimalinin olmadığını belirtti.

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında ölen Fethullah Gülen'in nereye gömüleceği merak konusu oldu. Hakkında "Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı" olmaktan dava açılan ve Türkiye'nin ABD'den iadesini istediği Fethullah Gülen'in gömüleceği yere ve güne ilişkin detaylar paylaşıldı.

Gülen'in cenazesine ilişkin bilgileri, FETÖ davasından yargılanan firari Adem Yavuz Arslan paylaştı. Arslan'ın paylaşımına göre Gülen, çarşamba (23 Ekim) veya perşembe günü (24 Ekim) Pensilvanya'da "kestane" olarak adlandırılan malikanenin kamp alanına gömülecek.

Arslan, Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye getirilme ihtimalinin olmadığını söyledi. Gülen'in cenazesi şu an hayatını kaybettiği St. Luke Hastanesi'nin Monroe kampüsünde tutuluyor.