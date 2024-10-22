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Kocaeli'de doğal gaz patlaması! Yaralılar var

Kocaeli'de doğal gaz patlaması! Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince binadan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluştu. Patlama, çevredeki 3 binaya da zarar verdi. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç hasar gördü.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.

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