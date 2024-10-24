TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı dünya basınında

The Washington Post

Amerikan The Washington Post gazetesi, terör saldırısıyla ilgili "Havacılık şirketine yönelik terör saldırısında en az 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı." manşetini attı. Haberde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saldırıyı terör örgütü PKK'nın düzenlediğine ilişkin sözlerine yer verildi. Ayrıca, hiçbir örgütün terör saldırısını üstlenmediği de belirtildi.