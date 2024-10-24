TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı dünya basınında
Başkent Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne düzenlenen terör saldırısı dünya basınında da geniş yankı buldu.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi. Saldırı dünya basınında da büyük yankı buldu.
The Washington Post
Amerikan The Washington Post gazetesi, terör saldırısıyla ilgili "Havacılık şirketine yönelik terör saldırısında en az 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı." manşetini attı. Haberde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saldırıyı terör örgütü PKK'nın düzenlediğine ilişkin sözlerine yer verildi. Ayrıca, hiçbir örgütün terör saldırısını üstlenmediği de belirtildi.
The Wall Street Journal
The Wall Street Journal yayın organı da haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS zirvesindeki saldırıyı kınayan sözlerine yer verdi. Haberde, iki saldırganın çatışmada öldürüldüğü kaydedildi.
The New York Times
The New York Times da manşetinde "terör saldırısı" ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik operasyonu da aktarıldı. 32 hedefin imha edildiği kaydedildi.