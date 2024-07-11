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George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı

George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı

Demokrat Parti'nin bağış etkinliklerinin önde gelen isimlerinden Amerikalı ünlü aktör George Clooney, ABD Başkanı Joe Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısında bulundu.

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81 yaşındaki Biden, geçen ay Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'la çıktığı televizyon mülakatındaki zayıf performasının ardından, adaylıktan çekilmesi baskılarıyla karşı karşıya.

Son olarak Clooney, New York Times gazetesine "Biden'ı seviyorum ama yeni bir adaya ihtiyacımız var" başlıklı bir yorum yazısı göndererek, Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapanlar arasına katıldı.

Biden'ı bir başkan olarak, bir arkadaş olarak sevdiğini ve karakterine güvendiğini söyleyen Clooney, Biden'ın son dört yılda birçok "savaşı" kazandığını, ancak "kazanamayacağı tek savaşın zamana karşı savaş olduğunu" ifade etti.

Yaşamı boyunca bir Demokrat olduğunu, Demokrat Parti'nin birçok bağış organizasyonunda sunuculuk yaptığını ve partisiyle gurur duyduğunu hatırlatan Clooney, "Kasım ayındaki seçimi bu başkanla kazanamayız" dedi.

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