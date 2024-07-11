NATO Liderler Zirvesi 2026'da Türkiye'de!

Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'ne göre, 2026'daki NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak.Abone ol
ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayımlandı.
2026'daki NATO Liderler Zirvesi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak
NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.
Öte yandan müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.
Liderler Çin’e, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı.
Sonuç bildirgesi açıklandı
NATO Sonuç Bildirgesi’nde Çin’e, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı.
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