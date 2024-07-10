Mehmet Büyükekşi TFF Başkanlığına yeniden aday!

16 Haziran 2022'den bu yana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Büyükekşi yaşanan onlarca rezalete rağmen yeniden aday olma kararı aldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirecek seçimlerde yeniden aday olma kararı aldı.

DİĞER ADAYLAR SERVET YARDIMCI VE İBRAHİM HACIOSMANOĞLU

Büyükekşi ile birlikte kesinleşen adaylar Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu. Daha önce adaylığını açıklayan İsmail Uyanık ve Erdal Alkış ise henüz resmi adımı atmadı.

RESMİ BAŞVURU İÇİN 64 İMZA YETİYOR

TFF başkanlığına aday gösterilmek için son gün 11 Temmuz. Bunun için en az 5 delegenin "Bizim adayımız şu kişidir" önerisine ihtiyaç var. Her kulüp 1 delege sayılıyor. Resmi başvuruyu yapmak için yeterli imza teslimi (64) için ise kongreye kadar süre var.

ALMANYA'DA KENDİ REKLAMINI YAPMAK İÇİN BÜYÜK UĞRAŞ VERDİ

Başkanlığı döneminde yaşanan bir çok skandala rağmen aday olma kararı alan Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarının kendisine başkanlığı getireceğini düşünüyordu. Turnuvanın başladığı günden itibaren her fırsatta kendi reklamını yapmak için büyük uğraş veren Büyükekşi, Ay-Yıldızlıların aldığı her galibiyetten sonra soyunma odasındaki karelerde yer almak için yoğun çaba sarfetti.

FUTBOLCULARDAN ROL ÇALMAKLA SUÇLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turnuvadaki başarılı sonuçların ardından futbolcuları kutlamak için canlı bağlantılar gerçekleştirdi ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bu görüşmelerde futbolculardan daha fazla yer almak için elinden geleni yaptı. Büyükekşi'nin bu tavırları kamuoyunun dikkatinden kaçmazken ekranlara yansıyan antipatik görüntüler büyük tepki aldı. Futbolculardan ve Montella'dan rol çalmakla suçlanan Büyükekşi turnuva boyunca yapılan yayınlarda eleştiri oklarının hedefi oldu.

KIRDIĞI POT GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan maçı sonrası galibiyeti tebrik etmek için aradığında ilginç bir diyalog yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hocamızın bugün doğum günü. Futbolcular maçı kazanarak ona hediye verdi" diye konuştu. TFF Başkanı Büyükekşi, konuşmaya katılarak "Hocamızın doğum günü. Ona saat hediye aldık" dedi. Montella, "Türkiye galibiyet alarak bana en güzel hediyeyi verdi" diye konuşurken Büyükekşi ısrarla "Saat aldık" demeye devam etti.