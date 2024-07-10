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İsrail ordusu duyurdu! Askerler geri çekildi

İsrail ordusu duyurdu! Askerler geri çekildi

İsrail ordusunun, yaklaşık iki hafta önce yeniden yoğun kara saldırısı başlattığı Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesinden çekildiği bildirildi.

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İsrail ordu radyosu, kara birliklerinin iki haftadır yoğun şekilde saldırılarına devam ettiği Şucaiyye'den çekildiğini bildirdi.

Bölgede 8 yer altı tünelinin bulunduğu ve imha edildiği, "silahlı kişilerin gözaltına alındığı", silah depolarının da ele geçirildiği öne sürüldü.

ŞUCAİYYE'DE GERİYE YIKIM BIRAKTILAR

Gazze Şeridi'ndeki görgü tanıkları İsrail ordusunun çekildiği Şucaiyye'de büyük yıkım bıraktığını aktardı. Bazı Filistinlilerin, İsrail ordusunun çekildiği Şucaiye'ye döndüğü belirtildi.

Aynı şekilde, bölgede İsrail ordusuna ait hasarlı bazı askeri araçların da bırakıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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