Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan açıklama: Ciddi deprem tehlikesi altında...

Türkiye'nin deprem haritasına dair uzmanlardan gelen açıklamalar devam ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Malatya'nın ciddi deprem tehlikesi altında olduğunu belirtti ve daha önce Prof. Dr. Naci Görür de bölgedeki fay hatlarının stres altında olduğunu vurgulayarak dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

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Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili deprem uzmanlarından peşi sıra açıklamalar gelirken son günlerde deprem hareketliliği yaşanıyor. AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7,69 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

"Ciddi deprem tehlikesi var"

Malatya'nın 4 tarafının Doğu Anadolu Fay sistemine ait faylarla çevrili olduğuna dikkat çeken Bektaş, söz konusu fayların 6 Şubat depremleriyle stres yüklendiğini belirtti. Bektaş, "Malatya ciddi deprem tehlikesi altında" uyarısında bulundu.

Deprem uzmanı paylaşımında şunları kaydetti:

"1- Malatya Ovasının dört tarafı Doğu Anadolu Fay Sistemine ait aktif faylarla çevrilidir.

2- Bu faylar 7,8 ve 7,5 Maraş deprem çifti ile yüklenmişlerdir.

3- Deprem tahmini doğruluğu yüzde 60 ise; Malatya ciddi deprem tehlikesi altındadır."

Prof. Dr. Naci Görür de uyarmıştı

Daha önce Malatya'daki 4.5'lik deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "dikkatli olunmalı" uyarısında bulunmuştu. Görür, "Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.