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Arda Güler'den yeni rekor geldi!

Arda Güler'den yeni rekor geldi!

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, Instagram’da 11 Milyon takipçiye ulaşarak ‘en yüksek takipçili Türk futbolcu’ rekorunu kırdı.

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldızımız Arda Güler, oynadığı etkileyici futbolun ardından dünya çapında üne kavuştu. Euro 2024'te de fırtına gibi eserek A Milli Takımımızda oynayan Arda, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

EN ÇOK TAKİPÇİSİ OLAN TÜRK FUTBOLCU OLDU

Oynadığı futbol sonrası dünyanın en önde gelen futbolcularından biri haline gelen Arda Güler, sosyal medyada rekor kırdı. Arda, Instagram'da 11 milyon takipçiye ulaşarak en çok takipçisi olan Türk futbolcu unvanını eline geçirdi.

EURO 2024'TE 1 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİ KAZANDI

Arda Güler, EURO 2024'e Gürcistan maçında attığı muhteşem gol ile tüm dünyanın dikkatini çekti. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, uluslararası medya tarafından manşetlere taşınırken, EURO 2024 başladığından bu yana Instagram'da 1 milyon 93 bin 669 yeni takipçi elde ederek tüm dünya yıldızlarını geride bıraktı.

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