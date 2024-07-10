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ABD Dışişleri Bakanı Blinken duyurdu! Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken duyurdu! Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini ve uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi.

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Blinken, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu" etkinliğinde bir konuşma yaptı. Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına etkili şekilde cevap vermesi için desteğin süreceğini ifade eden Blinken, destek için çok güçlü bir paket üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini ve uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "F-16 savaş uçakları bu yaz aylarında Ukrayna semalarında uçuyor olacak." dedi.

Hollanda, ABD ve Danimarka'dan ortak açıklama

Diğer taraftan ABD Başkanı Joe Biden, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, F-16 transferleriyle ilgili ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Danimarka ve Hollanda hükümeti, ABD'nin desteğiyle Amerikan yapımı F-16'ları Ukrayna'ya bağışlama sürecinde." bilgisi verildi.

Transfer sürecinin başladığı belirtilen açıklamada, F-16 savaş uçaklarının bu yaz operasyonel hale geleceği duyuruldu.

Açıklamada, güvenlik endişeleri nedeniyle ilave detaya yer verilemeyeceği aktarılarak, Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetini artırma konusunda kararlı olunduğu ifade edildi.

Ukrayna'ya dördüncü nesil modern F-16 savaş uçakları filosunun transfer edileceği aktarılan açıklamada, aynı zamanda eğitim desteğinin sağlanacağı kaydedildi.

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