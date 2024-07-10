Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre komandolar, Dergele köyü kuzeyinde gerçekleştirdikleri arama tarama faaliyetlerinde, bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi buldu.

Bölgede ele geçirilen malzemeler şöyle:

"40 milimetre bombaatar silahı, Doçka makineli tüfek ve namlusu, ⁠68 taarruz tipi el bombası, ⁠10 savunma el bombası, ⁠7 sis bombası, ⁠5 el yapımı el bombası, 13 antipersonel mayını, 8 bombaatar mühimmatı, 7 antitank roket mühimmatı, 23 antipersonel roket mühimmatı, 5 havan mühimmatı, 122 milimetre top mühimmatı, 30 adet 20 milimetre top mühimmatı, ⁠4 hassas başlık, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, monte hamili, keskin nişancı tüfeği susturucusu, çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda malzemesi."