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Acun Ilıcalı zor duruma düştü! Barcelonalı yöneticiler şaşkınlık içerisinde

Acun Ilıcalı zor duruma düştü! Barcelonalı yöneticiler şaşkınlık içerisinde

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Barcelona’nın Hull City’nin yıldız futbolcusu Jaden Philogene ile ilgilendiğini ifade etmişti. Acun Ilıcalı'ya İspanya'dan sert bir yalanlama geldi.

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İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Türk insanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde takımın başarılı oyuncularından Philogene hakkında "Bir oyuncunun gitmesi yolun sonu değildir. Oyuncularımdan herhangi biri, bir sözleşmesi olduğu için onları zorlayarak kariyerlerini ya da ruh hallerini asla mahvetmek istemem. Evet, Barcelona'nın Jaden Philogene'ye ilgisi gerçek" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasına yönelik olarak İspanya'dan yalanlama geldi.

İspanyol devinin oyuncu ile ilgilenmediğini söyleyen gazeteci Gerard Romero Acun Ilıcalı’nın PR çalışması yaptığını söyledi. Romero açıklamasında, "Barcelona yöneticileri şaşkınlık içerisinde. Çünkü oyuncu ve menajerini tanımadıkları ortaya çıktı. Barcelona'nın Jaden Philogene'ye bir ilgisi yok. Bu yapılanın bir PR çalışması olduğu düşünülüyor” dedi.

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