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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona ulaştı! Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık

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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona ulaştı! Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona ulaştı! Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı elde etmeyi planlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona ulaştı! Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan sarı - lacivertliler bir süredir Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen yıldız oyuncu Alan Saint-Maximin ile ilgileniyordu.

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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona ulaştı! Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık

Fenerbahçe, yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı - lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona ulaştı! Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık

Guadeloupe asıllı Fransız yıldızın büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncu maaşında indirime gitti ve bir sezonlık kiralanması konusunda anlaşma sağlandı.

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