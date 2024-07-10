Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona ulaştı! Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık
Fenerbahçe, yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile anlaşmaya vardı.
Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı elde etmeyi planlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan sarı - lacivertliler bir süredir Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen yıldız oyuncu Alan Saint-Maximin ile ilgileniyordu.
Fenerbahçe, yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı - lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.
Guadeloupe asıllı Fransız yıldızın büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncu maaşında indirime gitti ve bir sezonlık kiralanması konusunda anlaşma sağlandı.