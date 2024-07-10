BIST 10.774
DOLAR 32,86
EURO 35,61
ALTIN 2.512,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu! Ekipler güvenlik kamerasında görüp peşine düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu! Ekipler güvenlik kamerasında görüp peşine düştü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde parkta bir kişi ölü bulundu.Polis, kavgaya karışan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Abone ol

Yavuz Özcan Parkı'nda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede kimliği henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Tıp Morguna gönderildi.

Bu arada polis ekipleri, çevrede kan izlerine rastlarken, güvenlik kamerası kayıtlarından hayatını kaybeden kişinin 1 kişi ile kavga ettiğini belirledi. Polis, kavgaya karışan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
BYD'nin Türkiye yatırımına ilişkin basın toplantısı düzenlendi
BYD'nin Türkiye yatırımına ilişkin basın toplantısı düzenlendi
Pantolonunun içine sakladığı 104 yılanla ülkeye girmeye çalışırken yakalandı
Pantolonunun içine sakladığı 104 yılanla ülkeye girmeye çalışırken yakalandı
Milyonlarca vatandaş umutlanmıştı! Asgari ücret için son karar açıklandı
Milyonlarca vatandaş umutlanmıştı! Asgari ücret için son karar açıklandı
Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi
Yargıtay, Adnan Oktar'a verilen 8 bin 685 yıllık hapis cezasını onadı
Yargıtay, Adnan Oktar'a verilen 8 bin 685 yıllık hapis cezasını onadı
Acun Ilıcalı zor duruma düştü! Barcelonalı yöneticiler şaşkınlık içerisinde
Acun Ilıcalı zor duruma düştü! Barcelonalı yöneticiler şaşkınlık içerisinde
Mustafa Destici: Faize kaynak nasıl varsa emekliye, işçiye, memura da o kaynak bulunacak
Mustafa Destici: Faize kaynak nasıl varsa emekliye, işçiye, memura da o kaynak bulunacak
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, F İstanbul'un açılışını gerçekleştirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, F İstanbul'un açılışını gerçekleştirdi
AK Parti'nin kongre takvimi netleşiyor!
AK Parti'nin kongre takvimi netleşiyor!
Güney Afrika'da şiddetli deprem meydana geldi
Güney Afrika'da şiddetli deprem meydana geldi
Yarın için uyarı geçti! Bu illerdekiler aman dikkat!
Yarın için uyarı geçti! Bu illerdekiler aman dikkat!