Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu! Ekipler güvenlik kamerasında görüp peşine düştü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde parkta bir kişi ölü bulundu.Polis, kavgaya karışan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

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Yavuz Özcan Parkı'nda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede kimliği henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Tıp Morguna gönderildi.

Bu arada polis ekipleri, çevrede kan izlerine rastlarken, güvenlik kamerası kayıtlarından hayatını kaybeden kişinin 1 kişi ile kavga ettiğini belirledi. Polis, kavgaya karışan kişinin bulunması için çalışma başlattı.